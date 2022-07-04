Песков рассказал о ходе спецоперации на Украине Песков: спецоперация на Украине идет в соответствии с планом и корректировками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская спецоперация на Украине продвигается в соответствии с планом и корректировками, пишет РИА Новости. Он также рекомендовал обращаться в Минобороны по вопросам дальнейших тактических шагов руководства ею.

Я лишь могу сказать: операция идет по плану, она продвигается в соответствии с планами и корректировками, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что сейчас никто не знает, сколько ещё продлится российская спецоперация на Украине, но Москва может остановиться, когда станет понятно, что она не может завоевать части территории Украины. Оценивая слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном разрешении конфликта к концу года, канцлер усомнился в их реалистичности. Однако он подчеркнул, что у Запада хватит ресурсов, чтобы поддерживать Киев «так долго, как это будет необходимо».