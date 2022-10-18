«Это абсурдно»: Песков о ходе расследования взрывов на «Северных потоках» Песков назвал абсурдным обвинение России во взрывах на «Северных потоках»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Заявления других стран о причастности России к взрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» выглядят абсурдно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, процесс расследования проходит в закрытом режиме без допуска к участию российской стороны, которая является совладельцем газопроводов.

По заявлениям, которые мы слышим из Германии, Франции, Дании, это расследование априори подгоняется под то, чтобы ответственность возложить на Россию. Это абсурдно, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков уверен, что подобный саботаж наносит российским интересам большой ущерб, тогда как сама Россия не имеет возможности проводить работы на месте, которые позволили бы ей организовать собственное расследование случившегося.

Ранее немецкие следователи установили, что взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», вероятно, являются саботажем, повреждения могли возникнуть только из-за применения взрывчатки. При этом они не смогли установить причастных к аварии на газопроводах, но исходят из того, что за взрывами стоит РФ.

В ответ на это первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что результаты расследования представляют собой «обыкновенный маразм», а любой нормальный человек никогда не поверит в эту версию, поскольку Россия потеряла не только газопроводы, но и закачанный в них газ, а также саму возможность прокачивать через эти трубопроводы газ в Европу. Он также предположил, что диверсию мог совершить «кто угодно», а нынешние выводы ФРГ сделаны под давлением американцев.