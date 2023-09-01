«Желаем крепкого здоровья»: Песков о госпитализации Сокола Песков заявил, что Кремль желает депутату Соколу скорейшего выздоровления

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Кремль желает депутату Государственной думы Сергею Соколу, ранее попавшему в больницу, скорейшего выздоровления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, за состоянием парламентария внимательно следят врачи.

Мы желаем народному избраннику скорейшего выздоровления и крепкого здоровья, — заявил Песков.

Сергей Сокол был госпитализирован в минувший четверг, 31 августа. До ухудшения самочувствия парламентарий утверждал, что он перенес операцию по удалению аппендицита и сообщил о перитоните. Предполагается, что именно это заболевание стало причиной его госпитализации.

Позднее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак навестил депутата в больнице. По его словам, в настоящее время врачи оценивают состояние Сокола как тяжелое. В ходе обследования у него была выявлена острая кишечная непроходимость, а также венозный мезентериальный тромбоз — сокращение притока крови к части кишечника, сопровождающееся сильными болями. Отмечается, что это состояние может вызывать полиорганную недостаточность. Турчак выразил благодарность сотрудникам больницы за оказание помощи депутату, а также подчеркнул, что политик находится в надежных руках.