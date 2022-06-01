Песков предупредил о континентальном вреде от эмбарго на российскую нефть В Кремле заявили, что эмбарго на поставки российской нефти ударит по всей Европе

Цистерны с нефтью / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Антироссийские санкции вредят не просто нескольким странам, но всему континенту, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Он добавил, что ограничения наносят урон и России, и Европе, и всему мировому рынку энергоресурсов, при этом Москва работает над альтернативными направлениями.

Эти санкции, конечно, негативно скажутся для всего континента: и для европейцев, и для нас, и для всего мирового рынка. <...> Разумеется, у нас идёт переориентирование в альтернативные направления. Это целенаправленное действие, которое позволит нам минимизировать негативные последствия. Но ещё раз повторяю, от негативного эффекты европейцы тоже несвободны, — сообщил Песков.

При этом он охарактеризовал европейский рынок как «достаточно важный» с точки зрения поставок.

31 мая стало известно о том, что лидеры стран — членов ЕС договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. Новые ограничения затронут две трети объема топлива, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Чаcтичное эмбарго на импорт российского сырья войдет в шестой пакет санкций ЕС, его ещё ожидает процедура официального согласования и утверждения, для чего потребуетcя согласие всех членов ЕС.