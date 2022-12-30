Песков: процесс интеграции новых регионов РФ идет полным ходом

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

г. Мариуполь

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что процесс интеграции четырех новых регионов России идет полным ходом. По словам представителя Кремля, главной задачей российских властей является обеспечение безопасности в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно результатам референдумов, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.