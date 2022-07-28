Песков призвал с осторожностью относиться к данным о потерях ВС РФ в СМИ Песков назвал фейком публикацию NYT о российских потерях на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Публикация The New York Times о потерях среди Вооруженных сил России является фейком, считает представитель Кремля Дмитрий Песков. Как он сообщил РИА Новости, информация газеты не является официальным заявлением, а значит, к этому следует относиться именно так.

Это же не заявление американской администрации. Это публикация в газете. В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков, — сказал Песков.

Представитель Кремля выразил сожаление, что публикация недостоверной информации — это «практика, которая встречается все чаще и чаще».

Накануне ряд американских изданий опубликовал данные со ссылкой на законодателей палаты представителей США, присутствовавших на закрытом брифинге по Украине, о гибели военнослужащих ВС России.

В начале июня председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что российские вооруженные силы практически перестали нести потери в ходе специальной военной операции на Украине. По его словам, таких результатов удалось достичь благодаря ведению боя «строго по военной науке».

Последний раз отчеты о гибели российских военнослужащих публиковались Минобороны РФ в марте. Тогда в ведомстве сообщили о смерти 1351 человека.