Песков призвал ориентироваться на позицию СФ насчет Instagram и Facebook

Фото: Совет Федерации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал исходить из официальной позиции Совфеда РФ касательно деятельности соцсетей Facebook (деятельность в РФ запрещена) и Instagram (деятельность в РФ запрещена). Представитель Кремля сделал акцент на том, что Совета блогеров, от которого поступила просьба разблокировать приложения, при Совете Федерации на самом деле не существует, сообщает ТАСС.

Как можно относиться к инициативе того, чего не существует? Исходим из того, что заявили в Совете Федерации. Здесь никакой позиции нет. Это скорее обезличенное обращение, которое не рассматривается, — отметил Песков.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Совет блогеров при Совфеде обратился к президенту Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву с просьбой разблокировать Facebook и Instagram. Авторы обращения посчитали, что ограничение доступа к этим соцсетям несет в себе негативные последствия для российских блогеров и «риски для всей страны».

Позже в Совфеде заявили, что Совета блогеров при верхней палате парламента не существует. При этом сенаторы приняли решение вывести блогера Валерию Рытвину из экспертного совета при комитете Совфеда по науке, образованию и культуре. Причиной этого стали именно ее заявления от имени несуществующей организации и неоднократные нарушения регламента работы секции, координатором которой является Рытвина.