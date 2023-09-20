Песков призвал ООН адаптироваться к тектоническим изменениям в мире

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Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью RT Arabic призвал ООН адаптироваться к тектоническим изменениям в мире. Он отметил, что вряд ли удастся создать еще одну подобную систему международных отношений. По это причине, считает Песков, необходимо продолжать развивать организацию.

Очевидно, что сейчас в мире происходят драматические тектонические изменения... Изменения идут, это требует определенной адаптации ООН, в первую очередь основного органа — Совета безопасности, — сказал он.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку не видит необходимости в применении какого-либо механизма ООН в связи с ситуацией в Карабахе. По его словам, от вмешательства организации будет больше вреда, чем пользы.

Заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Карабахе состоится 21 сентября. Инициатором выступила Армения, которая направила письмо в соответствующий орган. Она призвала организацию осудить действия Азербайджана в регионе.

Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе 19 сентября. Их целью заявлено восстановление конституционного строя, пресечение провокаций и вывод армянских воинских формирований со своей территории. В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что будут наносить удары исключительно по военным объектом противника.

При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, 20 сентября удалось договориться о полном прекращении боевых действий с 13:00.