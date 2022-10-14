В Кремле прокомментировали «облавы» на призывников Песков призвал обращаться в Генпрокуратуру в случае «облавы» на призывников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков рекомендовал в случае облав на призывников в Москве и Санкт-Петербурге обращаться в Генпрокуратуру, передает РИА Новости. По его словам, необходимо к каждому такому случаю подходить в индивидуальном порядке, так как таким образом могут разыскиваться уклонисты, которые совершают преступление. Песков уточнил, что у вручающих повестки нужно спросить, на каком основании они это делают.

Надо спросить у военкомов, на основании чего (это происходит. — NEWS.ru). Может быть, действительно уклонисты, может быть, им помогают какие-то электронные системы. Просто дело в том, что если человек расписался, если он уклоняется, то он совершает преступление. Если речь идет об этом, то это одно. Если речь идет о чем-то другом, то это другое. Но здесь, опять же, нужно каждый конкретный случай проверять, — сказал Песков.

Песков также отметил, что президент России Владимир Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову отвечать за соблюдение законности мобилизационных мероприятий. Он посоветовал напрямую обращаться в компетентные органы по вопросу законности принимаемых мер.

Ранее глава комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Мосгордумы Кирилл Щитов направил в военную прокуратуру материал о студенте колледжа, которому вручили повестку возле московского метро. По его словам, студент колледжа имел при себе студенческий билет с указанием на очную форму обучения, однако все равно получил повестку. Теперь военная прокуратура проверит законность действий вручивших ее лиц.