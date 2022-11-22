Песков призвал не сравнивать Путина с Хрущевым Песков счел сравнения Путина и Хрущева неуместными

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Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не сравнивать президента России Владимира Путина с советским лидером Никитой Хрущевым, при котором 60 лет назад произошел Карибский кризис. По его словам, такие параллели неуместны, передает ТАСС.

Вряд ли уместны сравнения, Путин — это Путин, а Хрущев — он был Хрущевым, царство ему небесное. Поэтому здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать, — сказал Песков.

Ранее Путин заявил, что не может представить себя в роли Хрущева.

Осенью 1962 года обострилась международная обстановка на фоне угрозы войны между США и СССР. То, что впоследствии было названо Карибским кризисом, началось с развертывания Вашингтоном ракет средней дальности в Турции. В ответ Москва разместила оружие на Кубе. Специалисты считают Карибский кризис высшей точкой холодной войны. Дата 14 октября 1962 года знаменательна тем, что именно в этот день американский самолет-разведчик У-2 обнаружил и сфотографировал на Кубе позиции ракетных войск СССР.

Политолог Ростислав Ищенко заявил, что российские ракеты вряд ли появятся на Кубе после встречи президента этого государства Мигеля Диас-Канеля и Путина. По его словам, второго Карибского кризиса ожидать не приходится, потому как в 1962 году размещение ракет вблизи США имело смысл из-за отсутствия межконтинентальных ракет. Сейчас Россия может ударить по территории Соединенных Штатов Америки и со своей территории, поэтому размещение военных баз на Кубе было бы нецелесообразно.