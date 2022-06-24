Песков призвал не спешить с оценкой национализации «Северного потока — 2»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что торопиться с оценками возможной частичной национализации Германией «Северного потока — 2» пока не стоит. По его словам, которые приводит ТАСС, юристы должны сначала дать правовую оценку таким действиям, если они будут реализованы.

Если будут подобные действия — это будет работа для юристов с тем, чтобы дать правовую оценку таким действиям, если они действительно обсуждаются. Но не зная сути происходящего, что-то говорить было бы неверно, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее издание Spiegel сообщило, что Минфин ФРГ рассматривает возможность национализации части «Северного потока — 2», проложенной на немецкой территории. Предлагается отрезать ее от остальной части трубопровода и соединить трубы, ведущие с суши на море, с мобильным терминалом СПГ для прокачки газа из плавучих терминалов. Журналисты отмечают, что такое решение может привести к ряду экологических и юридических проблем, не говоря уже о реакции России.