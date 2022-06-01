Песков призвал не путать «крымские проценты» с рейтингом Путина

Дмитрий Песков / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не путать так называемые «крымские проценты» на референдуме о вхождении полуострова в состав России, и нынешний рейтинг одобрения президента Владимира Путина. По его словам, которые приводит ТАСС, в последнем случае речь идет об одобрении действий президента.

Это проценты вокруг действий президента, который предпринимает действия, ориентированные на наши грядущие поколения, для того чтобы для них создать лучший, более справедливый и более безопасный мир, — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что деятельность президента РФ одобряют 78,4% россиян, тогда как три месяца назад, перед началом специальной операции России на Украине, этот показатель находился на уровне 70,4%. Кроме того, Путину в настоящее время доверяют 81,3% россиян. Накануне спецоперации рейтинг доверия президента составлял 73%.