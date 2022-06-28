Песков призвал не осуждать Ельцин Центр как институт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не осуждать Ельцин Центр как институт, вместо этого разбирая конкретные случаи распространения антигосударственной повестки. По его словам, которые приводит ТАСС, продвижение антигосударственных идей через подобные институты недопустимо.

Давайте все-таки говорить о каких-то конкретных случаях [распространения антигосударственной повестки], если таковые имеются. Если они имеются, давайте точно их обсуждать, осуждать, но говорить конкретно, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Свердловской области проводит проверку в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Поводом для нее стала проверка информации о распространении экстремистской литературы, которую накануне изъяли в офисе «Мемориала» (организация, исполняющая функции иностранного агента).