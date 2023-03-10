Песков призвал не искать счастья там, где сжигают флаги твоей Родины Песков призвал не преувеличивать число россиян, покинувших страну

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Отъезд россиян из страны не стоит рассматривать как тенденцию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, вместо того чтобы преувеличивать число граждан, которые легко меняют место жительства, следует искать счастья на родной земле. Так он прокомментировал резкое возвращение россиян из Грузии, куда они уехали на фоне начала СВО и частичной мобилизации.

Такие граждане есть, да. Они свободны в своих передвижениях. Они гонятся все время за чем-то лучшим, но не понимают, что лучшим, наверное, является Родина. Но в то же время никто им не мешает поискать счастья и на стороне. Но лучше, конечно, искать счастья на той стороне, где нет таких народных волнений и где не сжигают флаги твоей Родины, — заявил Песков.

Ранее на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» со стороны Грузии образовалась пробка в несколько километров. Граждане России массово начали возвращаться в страну из-за акций протеста против закона об иноагентах в Тбилиси, который оппозиция называет «российским законом». В то же время местные жители отмечают, что пробки у КПП возникают регулярно, что связано с нестабильностью работы пропускного пункта.