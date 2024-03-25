Песков призвал россиян быть начеку после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Граждане России должны быть начеку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в настоящий момент в соцсетях фиксируются попытки вербовки людей для совершения новых терактов. Вместе с тем представитель Кремля обратился к СМИ, добавив, что многое зависит от транслируемой ими информации, передает ТАСС.

Конечно, здесь очень многое зависит от СМИ. Я не говорю о Telegram-каналах, тем более обезличенных. Я говорю о тех средствах массовой информации, от кого граждане получают серьезную информацию, которой они доверяют. Нужно информировать граждан о таких провокационных действиях. <...> Но граждане должны быть мобилизованными, должны быть начеку и должны знать об угрозе таких провокаций, — заявил Песков.

Ранее религиовед Александр Дворкин предположил, что исполнители теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» могли быть завербованы неизвестными лицами при помощи проповеди одной из радикальных исламистских сект, не имеющих ничего общего с исламом. Он не исключил, что руководители подобных организаций искали людей в соцсетях, изучая их интересы и настроения.