Песков призвал быть начеку с Украиной после убийства генерала в Балашихе

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенанта Ярослава Москалика демонстрирует, что Россия должна быть начеку, несмотря на возможность мирных переговоров с Украиной, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, взрыв автомобиля в Балашихе в очередной раз показал сущность киевских властей.

Киевский режим продолжает свою вовлеченность в террористическую активность на территории нашей страны. Это, наверное, лишний раз показывает, что, несмотря на мирные переговоры, мы должны быть начеку и понимать суть этого режима, — сказал он.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 105, ст. 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ) по факту убийства генерала Москалика. Telegram-канал «Архангел спецназа» считает, что трагедия связана с попытками Киева повлиять на ход переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Между тем генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов считает, что Москалику было невозможно обеспечить физическую охрану. Он объяснил, что существует закон об охране высших должностных лиц с соответствующим перечнем.