Песков призвал бороться за уехавших из страны россиян

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал бороться за уехавших из страны россиян. В разговоре с изданием Life он указал на необходимость создания таких условий, чтобы уехавшие из страны люди хотели вернуться обратно без вражеского настроя к Родине.

Они все наши граждане, все в равной степени, и у всех могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Но те, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, — это наши граждане, за которых нам надо бороться, — заявил представитель Кремля.

Комментируя предложение лишать имущества уехавших из страны «врагов», Песков заявил, что для этого должно быть в первую очередь создано законное основание и разработаны определения, что именно может подпадать под конкретное преступление.

Представитель Кремля подчеркнул, что отъезд россиян из государства — это сложный, но актуальный вопрос и необходимо понимать, кто из уехавших является врагом страны, поскольку остальная часть — граждане РФ, и они должны таковыми остаться.

Это очень сложная тема, безусловно, в наше время она актуальна, но здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры всё-таки. Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — они наши граждане, и они должны оставаться нашими гражданами, — подчеркнул он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать имущество покинувших Россию граждан, которые оскорбляют страну. Он выразил возмущение тем, что «уехавшие негодяи живут безбедно» благодаря Родине и «позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют солдат и офицеров», чтобы выслужиться и сохранить свое состояние за рубежом. По его словам, следует дополнить пунктом о конфискации соответствующие статьи Уголовного кодекса.