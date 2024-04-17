Песков признал наличие проблемы в расчетах с Китаем Песков: Москва и Пекин ищут варианты хеджирования рисков

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Проблемы в расчетах между Россией и Китаем действительно есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, власти обоих государств находятся в плотном диалоге. Они продолжают искать варианты хеджирования рисков, которые при этом не нанесут ущерб объему двусторонних экономических отношений, передает слова представителя Кремля ТАСС.

Проблемы есть, мы все знаем, с чем они связаны. Мы находимся в плотном диалоге с тем, чтобы искать варианты хеджирования рисков, не нанося ущерб нашему объему двусторонних торгово-экономических отношений, — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что четыре крупных китайских банка, в числе которых оказались ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou, перестали принимать платежи, поступающие из России. По данным СМИ, причиной отказа стала угроза вторичных санкций США.

Уточняется, что в конце марта в вопросе платежей между странами произошло резкое ухудшение ситуации, порядка 80% трансакций были отменены. Отмечается, что речь идет в том числе о переводах в юанях из России. Эксперты считают, что ситуация в мае не изменится, хотя со сложностями столкнулись крупные китайские банки, а небольшие при этом могут продолжать работу.