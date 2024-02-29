Песков приоткрыл содержание послания Путина Песков: в послании Федеральному собранию Путин озвучит предвыборные тезисы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию огласит свою предвыборную программу, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, выступление главы государства продлится более часа, передает РИА Новости.

Путин огласит послание не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты — во многом это будет его программа, — уточнил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что послание будет содержать тезисы, рассчитанные на более длительный период, чем 2030 год.

Ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента состоится 29 февраля. В послании, как правило, дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики. Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин лично работает над текстом. Сам глава государства рассказывал, что «с учетом внутриполитического календаря» в послании-2024 будут поставлены задачи на ближайшие шесть лет.

Для Владимира Путина нынешнее выступление станет 19-м. Оглашение послания в 2023 году стало одним из самых продолжительных за всю историю — оно продлилось 1 час 45 минут. Обычно на церемонию приглашают около тысячи гостей — сенаторов, депутатов Государственной думы, членов правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов и так далее.