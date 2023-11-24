Песков «примерил» лицо Илона Маска Песков увидел себя в образе Илона Маска с помощью технологии дипфейк

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в кулуарах форума «Путешествие в мир искусственного интеллекта» смог «примерить» лицо американского предпринимателя Илона Маска, сообщает ТАСС. Так представитель Кремля воспользовался сервисом искусственного интеллекта от «Сбера» GigaChat с технологией дипфейк.

Но если можно создать дипфейк, значит, его можно и как-то детектировать, то есть засечь. Вот, соответственно, ребята алгоритмы разрабатывают, это очень здорово, — сказал Песков, комментируя новую технологию.

Также Песков перед началом конференции попробовал поговорить с GigaChat. Представитель Кремля спросил у ИИ, что рассказать детям в рамках марафона общества «Знание». Нейросеть предложила провести викторину по истории и географии или мастер-класс по созданию национальной одежды, организовать конкурс рисунков или фотографий.

Ранее сообщалось, что американского предпринимателя Илона Маска и гендиректора OpenAI Сэма Альтмана пригласили выступить на международной конференции AI Journey в России. Им предложили рассказать на мероприятии в Москве о будущем искусственного интеллекта, поделиться возможными инсайдами про новую нейросеть Grok, а также рассказать о создании ChatGPT.