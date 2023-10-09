Песков предупредил об угрозе вовлечения третьих сил в конфликт в Израиле

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Арабо-израильский конфликт

Риск вовлечения третьих сил в конфликт, разгоревшийся в Израиле, достаточно велик, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, сторонам конфликта необходимо как можно скорее перейти к переговорам, чтобы снизить эскалацию и выйти из режима силового решения. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что гуманитарная ситуация в Газе вызывает у Кремля серьезные опасения.

Велик риск вовлечения третьих сил в этот конфликт. Очень важно как можно скорее нащупать пути перехода к некоему переговорному процессу, чтобы все-таки снизить эту эскалацию, — заявил Песков.

Отвечая на вопросы о возможном влиянии ситуации в Израиле на ход специальной военной операции на Украине, Песков подчеркнул, что СВО — самостоятельный процесс. По его словам, обострение обстановки в Израиле никак не повлияет на выполнение задач СВО российскими вооруженными силами.

Песков ранее заявил, что у Кремля пока нет информации о пострадавших в Израиле россиянах. Он подчеркнул, что в настоящее время российское посольство прилагает все возможные усилия и работает круглые сутки. Песков подчеркнул, что Москва с тревогой наблюдает за происходящим в Израиле и секторе Газа.