Песков предупредил о чудовищных последствиях наземной операции ЦАХАЛ в Газе

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Наземная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа может привести к чудовищным последствиям, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводят «Известия», между Израилем и Палестиной разворачивается трагедия. Причиной этому стало пренебрежительное отношение двух стран к урегулированию, отметил Песков.

По-прежнему, по-прежнему сохраняется угроза расширения конфликта. Это может быть чревато совершенно чудовищными последствиями для всего региона. Это может быть чревато еще большей гуманитарной катастрофой, — отметил Песков.

Также представитель Кремля заявил, что Россия пока не готова выступить с мирной инициативой по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что для начала ее нужно проработать.

Как говорится в докладе независимой комиссии ООН по расследованию событий в Израиле и на палестинских территориях, с мая 2021 года по август 2023-го Армия обороны Израиля совершила военное преступление, нанеся «несоразмерные удары» по сектору Газа. Кроме того, в документе отмечается, что запрет на ввоз гуманитарной помощи в регион нарушает международное право.

При этом комиссия подчеркнула, что доклад был собран еще до начала текущего обострения палестино-израильского конфликта. Авторы документа отметили, что отчет стал для них «болезненным».