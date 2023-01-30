Песков предрек судьбу диалога Путина и Макрона Песков заявил, что при необходимости диалог Путина и Макрона продолжится

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Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что диалог президента РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона при необходимости может быть продолжен, передает РИА Новости. По его словам, сейчас в этом вопросе не по вине российской стороны «похвастаться нечем».

Отдельный диалог есть у президента Путина с президентом Макроном. При необходимости он будет продолжаться. Сейчас нам, к сожалению, нечем похвастаться не по нашей вине в контексте российско-французских отношений, как и в контексте отношений с другими странами ЕС, — сказал Песков.

Ранее Макрон заявил, что хочет продолжать диалог с Россией, несмотря ни на какую критику. Одновременно с этим он подчеркнул необходимость обеспечения порядка в мире, которое, по его словам, «является общей ответственностью».

Политолог Андрей Кортунов ранее выразил мнение, что переговоры между Путиным, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции продолжатся в 2023 году, поскольку европейские лидеры считают это необходимым. Развития отношений между российским президентом и главами европейских стран в 2023 году ожидать не стоит, отметил он. По словам Кортунов, темами будущих переговоров могут стать продление зерновой сделки и вопросы безопасности ядерных объектов.