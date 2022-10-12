Страны Запада постоянно хотят кого-то привлечь к ответственности, почему бы им не привлечь киевский режим за его преступления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, планы G7 использовать активы России для восстановления Украины — международный бандитизм и легализация воровства.

Там есть такие устремления постоянно кого-то привлечь к ответственности. Хотелось бы надеяться, что рано или поздно к ответственности они захотят привлечь и киевский режим. За те преступления, который тот постоянно совершает, - сказал Песков.