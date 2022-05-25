Песков пожаловался на дефицит правдивой информации в СМИ Запада Песков: в западных СМИ недостаточно объективной информации о ситуации на Украине

Дмитрий Песков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил недовольство «русофобским подходом» к освещению украинского кризиса в западных СМИ, передаёт РИА Новости. По словам представителя Кремля, такой взгляд на вещи не предусматривает объективного анализа происходящего на Украине.

Конечно, все-таки доминирует и довлеет в информационном поле такой русофобский подход, который не основывается на попытке объективно проанализировать происходящее, — заявил Песков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что сотрудникам средств массовой информации Запада не разрешают брать интервью у российских руководителей. По её словам, такая ситуация сложилась в том числе с запросами от немецких и испанских журналистов. При этом даже после состоявшейся беседы информация может быть передана неточно: редакции часто вырезают фрагменты, ссылаясь на технические трудности, посетовала Захарова.

В ходе брифинга 19 мая она предположила, что западные СМИ хотят запугать население, распространяя фейковые сведения о России и спецоперации на Украине, в частности сюжеты о якобы существующем «намерении» Москвы использовать ядерное оружие.