Песков поздравил журналистов с наступающим 2023 годом

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил журналистов с наступающим Новым годом, пожелав им интересного года с точки зрения новостной повестки, а также более мирных и спокойных новостей, связанных с созиданием и развитием. Он также поблагодарил работников СМИ за сотрудничество на протяжении всего 2022 года, передает РИА Новости.

Я хочу вас всех поблагодарить за сотрудничество и взаимодействие на протяжении всего года. Как журналистам я хочу вам всем пожелать не менее интересного года с точки зрения новостей, но как людям я вам хотел бы пожелать, чтобы новости были более мирные, более связанные с развитием, с созиданием и так далее. И мы, в свою очередь, будем делать для этого все, что возможно. С наступающим Новым годом! — заявил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он подчеркнул, что в 2022-м страны вышли на новый союзнический уровень взаимодействия.

Кроме того, российский лидер поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством президента Армении Ваагна Хачатуряна и премьер-министра страны Никола Пашиняна. В обращении Путин подчеркнул, что в 2022 году РФ и Армения отметили 30-летие установления дипломатических отношений и 25-ю годовщину подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.