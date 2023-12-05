Песков: появление Путина в шорт-листе журнала Time не имеет значения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Появление президента России Владимира Путина в шорт-листе журнала Time на звание человека года не имеет значения, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом Песков отметил, что роль Путина в мире является экстраординарной.

Нет, [значения это] не имеет. То, что роль Путина в нашей стране, в мире трудно переоценить, — это однозначно. Time — не единственный журнал, который такие номинации составляет. Однозначным является то, что Путин играет экстраординарную роль в мире, — сказал Песков.

Американский журнал Time включил президента России Владимира Путина в шорт-лист претендентов на звание человека года. Редакция отметила, что в 2023 году власть Путина подверглась опасности со стороны ЧВК «Вагнер». Также в шорт-лист попали лидер КНР Си Цзиньпин, британский король Карл III, певица Тейлор Свифт, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, бывший генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, бастующие голливудские сценаристы и актеры, Дональд Трамп и Барби. Путин уже появлялся в шорт-листе «Человек года» журнала Time в 2018 и 2007 годах.