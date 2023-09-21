Песков пояснил роль РФ в мирном договоре между Баку и Ереваном Песков: Россия не может участвовать в проработке договора между Баку и Ереваном

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия не может принимать участие в проработке мирного договора между Азербайджаном и Арменией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, по его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», «определенная роль РФ здесь есть».

Это мирный договор между Арменией и Азербайджаном. Россия не может принимать участие. Но поскольку база для выхода на этот договор была создана трехсторонними документами 2021-2022 года, определенная роль России здесь есть. Она должна быть, — пояснил он.

По словам представителя Кремля, так или иначе Россия выступает гарантом.

Ранее Песков заявил, что преждевременно говорить о сроках заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией. При этом он добавил, что видит предпосылки для подписания соглашения. По его словам, осталось множество технических моментов до того, как будет финализирована работа над документом.

Песков подчеркнул, что нет конкретных договоренностей по вопросу разблокировки транспортных коридоров в Карабахе. По его словам, представители России, Азербайджана и Армении пока не планируют встречаться для обсуждения этой темы. Песков отметил, что Россия надеется на стойкое прекращение огня в регионе и на возможность возвращения эвакуированных граждан к мирной жизни.