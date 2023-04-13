Песков пояснил, почему Путину не нужен Telegram-канал Песков: Путин не нуждается в Telegram-канале, поскольку за ним наблюдает весь мир

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин не нуждается в Telegram-канале, поскольку за любым его движением следит весь мир, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что в слова российского лидера вслушиваются, даже когда он стоит в коридоре и разговаривает шепотом, сообщает Telegram-канал «Звезда».

В отличие от нас с вами он человек, любое движение которого ловит весь мир. И даже если он стоит в коридоре, говорит шепотом, в это вслушиваются все. Зачем ему канал в Telegram? — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что после начала специальной военной операции на Украине Путин стал часто пользоваться квартирой в Кремле. Он пояснил это большей загруженностью рабочего графика главы государства.

Песков также заявил, что безопасностью Путина во время его пребывания в кремлевской квартире занимается организация, состоящая в аппарате главы государства. По его словам, существует целый ряд подразделений, которые обеспечивают безопасность российского лидера.