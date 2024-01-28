Песков рассказал, будет ли Путин встречаться с главой МАГАТЭ Песков: встреча Путина с главой МАГАТЭ Гросси не планируется

Фото: Pavel Bednyakov/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и Рафаэль Гросси

Встреча президента России Владимира Путина и гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Ранее Гросси сообщил о планах посетить Россию, эту информацию подтвердили в МИД.

С президентом нет встречи, — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подтвердила, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси действительно в ближайшее время приедет в Россию. Она уточнила, что Гросси посетит Запорожскую АЭС и проведет межведомственные консультации в Москве.

О планах посетить «Запорожье, Киев и Россию» Гросси сообщил ранее. Как отметил глава МАГАТЭ, в ближайшее время он собирается провести встречу с представителями Росатома, руководить 16-й ротацией персонала на Запорожской АЭС и лично проконтролировать, как решается проблема снабжения станции водой.

Ранее эксперты МАГАТЭ обнаружили новые мины на периферии территории Запорожской АЭС, боеприпасы были найдены в закрытой зоне. Представители агентства подчеркнули, что данная локация недоступна для оперативного персонала станции.