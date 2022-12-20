Песков: потеря земли в Сочи Дерипаской не связана с его позицией по Украине

Фото: shutterstock

Порт города Сочи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не связывать тот факт, что у Дерипаски отсудили права на аренду земли в Сочи, с его высказываниями об Украине. По его словам в разговоре с Financial Times, олигарх никогда не высказывался против спецоперации и лишь настаивает на том, чтобы все делалось лучше и эффективнее.

Он никогда не высказывался против операции на Украине. <...> Как и многие, он настаивает на том, чтобы все делалось лучше и эффективнее. <...> Он высказал свою точку зрения, — отметил представитель Кремля.

В сентябре суд на Кубани удовлетворил иск администрации ФТ «Сириус» и прекратил аренду компанией Дерипаски «РогСибАл» 30 земельных участков общей площадью больше 13,8 га в грузовом районе порта Сочи. Основанием для расторжения контрактов стало использование участков не по целевому назначению. За день до этого тот же суд лишил компанию «Имеретинская ривьера», которой принадлежит «РогСибАл», права аренды 14 земельных участков на территории «Сириуса».

Ранее олигарх предположил, что Россия может оказаться «на обочине истории», если не будет развивать собственные транспортные коридоры, расчетную систему, диверсифицировать и кредитовать внешнюю торговлю. По его словам, Европа усиливает свое влияние в Центральной Азии на фоне текущей геополитической нестабильности, но для России такая ситуация означает угрозу.