Песков: пострадавший от действий силовиков поэт может обратиться в органы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал жестокое задержание силовиками поэта Артема Камардина, заявив, что стихотворец может обратиться в органы прокуратуры, сообщает «Кровавая барыня». По его словам, в Кремле не имеют информации о произошедшем.

Гражданин, в любом случае, может обратиться в органы прокуратуры, — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что поэта Камардина задержали за чтение антивоенных стихов после «Маяковских чтений». После его привезли в отдел Следственного комитета по Тверскому району. Там, как сообщает «Осторожно, новости», его сильно избили. При этом соратники стихотворца сообщили, что сотрудники правоохранительных органов надругались над Камардиным с помощью гантели, а после избили. Весь процесс издевательств, уточняет Telegram-канал, был снят на видеокамеру. Позже задержанному поэту вызвали скорую в отделение СК.

Ранее сообщалось, что в Москве и Санкт-Петербурге прошли акции протеста против мобилизации. Как сообщили столичные СМИ, на Чистых прудах в центре города правоохранительные органы задержали восемь человек. Правоохранители проверяли у прохожих документы, телефоны и сумки.