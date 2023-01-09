Песков заявил, что поставки Западом вооружений Украине ничего не изменят

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Поставки странами Запада вооружений Украине принципиально изменить ничего не могут, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что достижению целей спецоперации это не помешает, передает РИА Новости.

Таким образом Песков прокомментировал намерение Франции предоставить Украине колесные танки AMX-10RC. Он отметил, что коллективная Европа, НАТО и США вложили десятки миллиардов долларов в Украину, поставляя ей оружие. Однако этим они только затягивают конфликт, подчеркнул он.

Эти поставки могут добавить боли украинскому народу и затянуть их страдания. Но принципиально ничего решить не смогут. И сорвать процесс достижения целей специальной военной операции эти поставки не способны, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. В него включены БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS и другие средства и боеприпасы.

К новому пакету помощи США присоединилась Германия. Она передаст Киеву БМП Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. В то же время Берлин отказался поставлять Украине танки Leopard.