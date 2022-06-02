Песков: поставки оружия принесут Украине «больше страданий»

Фото: Chustine Minoda/U.S. Air Force

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что накачивание Украины самым современным оружием может изменить ситуацию в спецоперации в неблагоприятную сторону, если его начнут использовать против целей на территории России. По его словам, которые приводит РИА Новости, параметров спецоперации это не изменит.

В любом случае, цели СВО будут достигнуты. Просто доставят больше страданий Украине, которая просто является инструментом в руках тех стран, которые туда поставляют оружие, — подчеркнул Песков.

Ранее депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России, назвав «легитимными целями для Украины» военные объекты на территории России и самолёты в российском воздушном пространстве. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет наносить удары американскими ракетами по территории России, так как думает только о своей территории. Однако в Кремле усомнились в правдивости его слов, отметив, что Киев не выполнил данные ранее обещания по прекращению действий в Донбассе и выполнению Минских соглашений.