Песков: поставки оружия из США не сулят ничего хорошего Украине

Фото: МО Украины

Поставки американского оружия не сулят ничего хорошего Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, дальнейшее предоставление вооружения только усугубляет военный конфликт, передает ТАСС.

Продолжаются поставки вооружений, расширяется номенклатура поставляемых вооружений. Все это, безусловно, ведет к усугублению конфликта и, собственно, не сулит ничего хорошего Украине, — сказал Песков.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что США на этой неделе могут включить в следующий пакет военной помощи Украине ЗРК Patriot и высокоточные «умные» бомбы JDAM. При этом точная дата отправки вооружения не приводится.

Поставки Соединенными Штатами зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину создадут новую фазу военного конфликта, ранее заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, передача ЗРК вовлечет НАТО в военные действия на Украине, а этого допускать нельзя.

По его мнению, Альянс уже фактически участвует в военном противостоянии, отправляя на Украину наемников и солдат НАТО. Врио главы ДНР считает, что поставки новых систем вооружения сделают присутствие Альянса в конфликте еще более очевидным.