Песков: послание Федеральному собранию будет оглашено в 2023 году

Фото: kremlin.ru

Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин не будет оглашать послание Федеральному собранию до конца года из-за напряженного графика, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это произойдет уже в следующем году.

До Нового года, разумеется, Путин не будет оглашать послание. <...> это произойдет в следующем году. По срокам будем уточнять, — заявил представитель Кремля.

Ранее Песков неоднократно комментировал данную тему. Предположения СМИ относительно сроков послания президента он назвал гаданиями на кофейной гуще, а также опроверг появившуюся информацию о том, что послание может состояться 27 декабря.

Политический юрист Олег Захаров напомнил, что послание президента к парламенту и ранее выходило не каждый год. Например, его не было в 2017 году. Он отметил, что послание представляет собой «скорее документ, а не само выступление», поэтому может быть направлено Федеральному собранию письменно. Однако в администрации президента полагают, что послание все же будет очным: по мнению одного из источников в АП, послание будет оглашено, когда станет более понятной обстановка в зоне спецоперации.