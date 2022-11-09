Песков посетил Луганск, где проводил обучение для пресс-служб

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков посетил Луганск, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на мероприятии общества «Знание», передает ТАСС. Он отметил, что Песков проводил обучение местных пресс-служб и СМИ.

Спасибо Дмитрию Сергеевичу, который сегодня ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик, — сказал Кириенко.

14 июля председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин совместно с депутатами нижней палаты посетил с рабочим визитом Луганскую Народную Республику. Спикер выступил перед депутатами Народного Совета республики и встретился с ее главой Леонидом Пасечником. В своем обращении Володин подчеркнул важность создания единого с РФ правового поля.

Он также отметил, что в ЛНР живут граждане РФ, которые участвовали в голосовании на выборах в Госдуму, и поэтому депутатам необходимо «работать со своими соотечественниками, обсуждать вопросы, которые их волнуют, и решать их проблемы».

Спикер поблагодарил жителей ЛНР за то, что «они никогда не предавали себя, свою веру, язык и культуру, за то, что хранили память предков и любовь к родной России».