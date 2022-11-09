Представитель Кремля Дмитрий Песков посетил Луганск, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на мероприятии общества «Знание», передает ТАСС. Он отметил, что Песков проводил обучение местных пресс-служб и СМИ.
Спасибо Дмитрию Сергеевичу, который сегодня ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик, — сказал Кириенко.
14 июля председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин совместно с депутатами нижней палаты посетил с рабочим визитом Луганскую Народную Республику. Спикер выступил перед депутатами Народного Совета республики и встретился с ее главой Леонидом Пасечником. В своем обращении Володин подчеркнул важность создания единого с РФ правового поля.
Он также отметил, что в ЛНР живут граждане РФ, которые участвовали в голосовании на выборах в Госдуму, и поэтому депутатам необходимо «работать со своими соотечественниками, обсуждать вопросы, которые их волнуют, и решать их проблемы».
Спикер поблагодарил жителей ЛНР за то, что «они никогда не предавали себя, свою веру, язык и культуру, за то, что хранили память предков и любовь к родной России».