Песков порассуждал о перспективах мирного урегулирования на Украине Песков: ситуация на Украине не демонстрирует перспектив мирного урегулирования

Дмитрий Песков

Ситуация на Украине на данный момент не имеет перспектив мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, иных путей, кроме продолжения специальной военной операции, пока нет, передает ТАСС.

Пока она (Украина. — NEWS.ru) не демонстрирует каких-либо перспектив для мирного урегулирования. Исходя из той позиции, официальной и неофициальной, которая декларируется из Киева, пока иных путей для нас, как продолжение СВО, нет, — сказал Песков.​​​

Ранее замглавы офиса Зеленского заявил Financial Times, что если Киеву удастся достичь своих целей на поле боя и войска ВСУ дойдут до границы с Крымом, то власти Украины будут готовы «открыть страницу» для обсуждения вопроса принадлежности полуострова.

Сенатор от полуострова Сергей Цеков рассказал NEWS.ru, что считает такие заявления проявлением мании величия руководства Украины. По его словам, пора перестать слушать бред Киева о том, что ВСУ дойдут до Крыма. Цеков добавил, что Украине следует думать о том, как сохранить Киев в составе страны, а представители власти должны найти место, где будут жить за пределами Украины.