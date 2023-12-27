«Прошу вас меня помиловать»: Песков высказался о «голой» вечеринке Ивлеевой Песков предложил не обсуждать «голую» вечеринку Ивлеевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать последствия, к которым привела «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, прошедшая в ночь на 21 декабря с участием звезд шоу-бизнеса. По словам спикера Кремля, которые приводит ТАСС, он предпочел остаться тем человеком, который не принимает участия в обсуждении этого мероприятия.

Что касается этой вот вечеринки, то прошу вас меня помиловать. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает, — сказал Песков.

Ранее актер и продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков рассказал NEWS.ru о подготовке коллективного иска к Ивлеевой, с которой члены инициативной группы хотят взыскать 1 млрд рублей за «голую» вечеринку. По его словам, для подачи официального иска изначально требовалась подпись 21 человека, но сейчас желающих намного больше.

Впоследствии артисты Дима Билан и Лолита Милявская в Instagram (деятельность в РФ запрещена) извинились перед россиянами за свое участие в «голой» вечеринке. По словам исполнителей, они «шли на арт-выставку» и не подозревали, каким скандалом обернется мероприятие.

Ивлеева также извинилась за организованную вечеринку. Она объяснила, что мероприятие было посвящено презентации фотосессии, которую не получилось опубликовать в журнале Playboy, ушедшем из России. В 2022 году блогер стала главным редактором этого журнала и на первой обложке сняла 100 женщин, «не боящихся показать красоту своих тел».