Песков пообещал уточнить данные об уходе Юмашева с поста советника Путина

Валентин Юмашев / Фото Донат Сорокин/ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал уточнить информацию о возможном уходе Валентина Юмашева с поста советника главы государства. По его словам, которые приводит РИА Новости, сам Песков не помнит, когда Юмашев в последний раз общался с Путиным или появлялся в Кремле.

Мне это нужно уточнить. Поскольку это на общественных началах, вы сами понимаете, это статус особенный, — сказал Песков.

Ранее агентство Reuters сообщило, что зять бывшего российского президента Бориса Ельцина Валентин Юмашев ушёл с должности советника российского президента в апреле этого года. Издание ссылается на первого заместителя исполнительного директора Президентского центра Бориса Ельцина Людмилу Телень, которая подтвердила, что Юмашев отказался от роли советника в Кремле по собственной инициативе.