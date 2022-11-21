Песков пообещал сообщить о встрече Путина по поддержке мобилизованных Песков: Кремль не анонсирует сроки встречи Путина по теме поддержки мобилизованных

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Кремль пока не будет анонсировать сроки проведения встречи президента России Владимира Путина по теме поддержки мобилизованных, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что российские власти сообщат об этом заблаговременно, передает ТАСС.

Мы сообщим своевременно, — ответил Песков.

Совет Федерации до этого одобрил закон, предусматривающий освобождение выплат мобилизованным россиянам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Документ был принят Госдумой в третьем чтении 10 ноября.

Ранее сообщалось, что мобилизованным будут платить за успехи в ходе боевых действий. К ним относятся уничтожение техники Вооруженных сил Украины, а также ликвидация живой силы противника. Размер денежных поощрений за уничтожение боевой техники ВСУ варьируется от 50 тысяч до 300 тысяч рублей. Самая крупная сумма полагается за уничтожение военного самолета.