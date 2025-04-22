Песков ответил на сообщения о возможном визите Уиткоффа в Россию Песков пообещал проинформировать в случае приезда Уиткоффа в Россию

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Кремль проинформирует о новом визите в Россию специального посланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, когда таковой состоится, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Никакой прочей конкретики представитель Кремля не привел, сообщает ТАСС.

Когда этот визит состоится, мы вас традиционно проинформируем, — пообещал представитель Кремля.

Ранее газета WSJ сообщала, что Стив Уиткофф может вновь посетить Россию после переговоров с украинскими властями в Великобритании. Встреча в Лондоне состоится на текущей неделе.

Также представитель Кремля заявлял, что президент РФ Владимир Путин многократно отмечал готовность к прямым переговорам с Украиной по мирному урегулированию конфликта. Песков подчеркивал, что для этого требуется желание и открытость самого Киева к такому диалогу. Так он ответил на вопрос, помешает ли переговорам запрет украинских властей на контакты с Россией.

До этого Путин заявлял, что с предложением президента Украины Владимира Зеленского расширить формат перемирия и не наносить удары по гражданским объектам в течение 30 дней необходимо «разобраться». Прежде украинский лидер отмечал, что во время пасхального прекращения огня в стране не было ни одной воздушной тревоги.