Песков рассказал, когда станет известно о визите Путина на саммит G20 Песков: информация, поедет ли Путин на саммит G20, появится в ближайшие дни

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал рассказать, поедет ли глава российского государства Владимир Путин на Бали для участия в саммите G20. На вопрос, станет ли эта информация доступна в ближайшие дни, представитель Кремля ответил утвердительно, пишет ТАСС.

Мы сообщим, мы проинформируем вас всех, когда это решение будет принято, — заявил Песков.

Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября на индонезийском острове Бали. Посол Индонезии в России Хосе Таварес заверил, что власти готовы обеспечить безопасность Путина в случае его приезда, равно как и других участников встречи. Кроме того, дипломат заявил о готовности властей Индонезии организовать на полях саммита переговоры Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Российский лидер в свою очередь не исключил, что будет присутствовать на саммите. Он подчеркнул, что РФ в любом случае будет представлена на высоком уровне.

Зеленский же заявил, что не будет принимать участие в саммите G20, если на мероприятие приедет Путин. Несмотря на это, он подчеркнул, что Украина готовится к мероприятию.