Песков пообещал ликвидировать проблемы с экипировкой мобилизованных

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Представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что проблемы с экипировкой мобилизованных будут решены, передает РБК. Он уточнил, что вопрос находится в зоне ответственности Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, а персонально им занимается вице-премьер страны Денис Мантуров.

Действительно имели место проблемы с экипировкой, в том числе имеют отчасти до сих пор. Хотя принимаемые энергичные меры для выправления ситуации уже дает первые положительные результаты. Вы знаете, что регионы самостоятельно подключаются к процессу экипировки солдат в части недостающей экипировки, — сказал Песков.

Он заверил, что «меры принимаются» и проблемы будут решены.

Президент России Владимир Путин ранее потребовал обеспечить участников СВО всем необходимым снаряжением, спецсредствами и оборудованием. В ходе совещания с членами Координационного совета при правительстве РФ он добавил, что военная амуниция должна быть удобной, эффективной и современной.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в свою очередь призвал развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для обеспечения военнослужащих и мобилизованных россиян. Он подчеркнул, что необходимо подключить все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, привлекать к этому субъекты РФ, а также организовать бесперебойные поставки сырья, материалов и тканей.