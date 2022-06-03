Песков: понимания по срокам возможного референдума в Донбассе нет

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Понимания о сроках проведения потенциального референдума в Донбассе нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это касается и других освобожденных территорий, передает РИА Новости.

Пока нет никакого понимания по временным рамкам, — сказал Песков

Накануне он отмечал, что проведение референдума о присоединении Донбасса невозможно без обеспечения безопасности. Песков также подчеркнул, что для такого шага необходимо желание и решение самих людей.

Представитель Кремля отметил, что вопрос референдумов в Херсонской области и Запорожье также не имеет временных рамок. Накануне Песков говорил. что в кремле не сомневаются, что жители этих областей самостоятельно примут решение о своем будущем.

Ранее Песков сообщил, что спецоперация на Украине будет продолжена. По его словам, она продлится до тех пор, как не будет достигнута цель — защита людей в ЛНР и ДНР.