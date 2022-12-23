Песков: политика США носит провокационный и колониальный характер

Фото: defense.gov

Политика США является провокационной и колониальной, приводит РИА Новости слова представителя Кремля Дмитрия Пескова.

То, что политика у США явно во многом носит провокационный характер, колониальный характер, о чем вчера в том числе говорил президент, это очевидно, — сказал он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что планы США сделать из России свою колонию провалились. По его словам, многие страны Европы давно стали такими колониями и потеряли свой суверенитет. В качестве примера он привел Украину, которая «за 30 лет после распада Советского Союза превратилась в географическое наименование».

Ранее он заявил, что страны Евросоюза не имеют перспектив развития, так как попали под влияние США. По словам Володина, благополучие Евросоюза строилось на дешевых российских энергоресурсах. Введение потолка цен на газ и нефть приведет к тому, что европейские государства будут покупать энергоресурсы по более высоким ценам, так как Вашингтон поставляет в Европу сырье в четыре раза дороже, чем потребляет.

Кроме того, производство в ЕС становится нерентабельным, и предприятия вынуждены переносить мощности в другие страны, отметил спикер Госдумы.