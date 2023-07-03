В Кремле рассказали, довольны ли работой спецслужб во время попытки мятежа Песков похвалил спецслужбы и госорганы России за работу во время попытки мятежа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Российские спецслужбы и госорганы выполняют свои функции должным образом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, президент России Владимир Путин отметил высокий уровень консолидации ВС РФ и спецслужб вокруг главы государства в момент попытки мятежа сотрудников ЧВК «Вагнер».

Все службы, министерства, ведомства, специальные службы выполняют свои функции и делают это должным образом, — сказал Песков.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с Путиным провел переговоры со связанным с ЧВК «Вагнер» предпринимателем Евгением Пригожиным. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.

Позднее сам Пригожин подтвердил, что Лукашенко протянул руку бойцам «Вагнера» и предложил найти взаимовыгодные решения. По его словам, белорусские военные намерены привлечь участников ЧВК «Вагнер» к подготовке вооруженных сил страны. По мнению главы государства, для армии это станет «благом».