Песков похвалил артистов за премирование военных Песков похвалил артистов за премирование военных в ходе СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Кремле положительно оценивают случаи, когда артисты премируют бойцов за достижения в ходе боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как передает РИА Новости, таким образом Песков прокомментировал поступок Григория Лепса, выплатившего 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard.

Нельзя не восхищаться ими. Мы знаем, что группа артистов, в том числе и Григорий Лепс, действительно заявили о своем решении, и не просто заявили, а конкретно реализовали этот шаг, — сказал он.

Основатель рок-группы «Земляне» Владимир Киселев ранее поддержал инициативу властей Забайкалья о вознаграждении за подбитые танки Leopard. На ПМЭФ-2023 продюсер и его команда пообещали от себя по 700 тысяч рублей за уничтоженный танк первой модификации и миллион рублей за Leopard 2.

Готовность поддержать российскую армию таким путем выразили певец Николай Басков и ведущая Юлия Барановская в присутствии Елены Север, Юрия Антонова и Григория Лепса. Идею поддержали в том числе певица Слава, Виктория Дайнеко, Александр Маршал, Денис Майданов, Лариса Долина, Анна Семенович и Любовь Успенская.

13 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами удивился отсутствию выплат бойцам российских сил за подбитую технику противника в зоне проведения военной операции. Президент подчеркнул, что за каждый сбитый самолет должны выплачивать по 300 тысяч рублей, за каждый танк — по 100 тысяч рублей, и пообещал обсудить этот вопрос с Министерством обороны России.