Песков подтвердил встречу глав России, Армении и Азербайджана 31 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана состоится 31 октября. Эти данные подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Пескову был задан вопрос, может ли он подтвердить проведение саммита 31 октября.

Да, могу, — ответил представитель Кремля.

Также Песков сообщил, что внеочередное заседание ОДКБ пройдет перед саммитом Армения — Азербайджан — Россия.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства заявил, что в настоящее время идет подготовка к трехсторонней встрече с участием Путина, Алиева и Пашиняна. При этом точная дата и место встречи были не определены.

Кроме того, сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 октября прилетит в Сочи для того, чтобы принять участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.