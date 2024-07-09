Песков переадресовал вопрос о приезде в РФ курсантов из КНДР в Минобороны Песков заявил, что Россия намерена углублять отношения с КНДР во всех сферах

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Вооруженные силы КНДР

Вопрос приезда в Россию военных курсантов из Северной Кореи касается военного ведомства, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вместе с тем он добавил, что Россия намерена и дальше развивать отношения с одним из ближайших соседей — Северной Кореей, передает ТАСС.

Это касается военного ведомства. Поэтому лучше обращаться туда. Я же могу сказать и подтвердить лишь одно. Действительно, по результату тех договоренностей, которые были достигнуты по результатам недавнего визита президента Путина в Пхеньян, мы намерены и дальше развивать, углублять наши отношения во всех возможных сферах с нашим одним из ближайших соседей — с Северной Кореей, — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что в Кремле не знают о слухах касательно решения Пхеньяна отправить инженерные бригады Корейской народной армии в Донбасс. О подобных планах КНДР ранее сообщал американский Институт изучения войны.

Институт изучения войны, который занимается мониторингом ситуации на Украине, утверждал, что Северная Корея планирует направить в Донецкую и Луганскую народные республики подразделения военных инженеров и строителей.